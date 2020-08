Aktion in Erkrath : Bürger beteiligen sich nur vereinzelt

Erkrath Der „Markt der Bürgerbeteiligungen“ in Erkrath fand nur wenige Zuschauer. Dafür schauten Kommunalpolitiker vorbei, die in der Nähe ihre Wahlkampf-Stände aufgebaut hatten.

Kommunalwahl in Sonsbeck : FDP will Lkw aus dem Ort verbannen

Unter anderem durfte Michael Laferi seine alternativen Pläne für den Wimmersberg vorstellen. Dort hatte der schwedische Finanzinvestor Catella die Gewerbegrundstücke aufgekauft, um sie in Abstimmung mit der Stadt zu einem Wohngebiet zu entwickeln. Peer Weber von „Erkrath 21“ kämpft gegen die Kostenexplosion beim geplanten Neubau der Feuer- und Rettungswache auf dem Clever Feld. Er machte deutlich, dass der Erkrather Neubau mit virtuell 38 Millionen Euro um ein vielfaches teurer werde, als ähnliche Projekte in Nachbarstädten, was dem Standort in Hanglage geschuldet sei.