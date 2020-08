Ungewöhnlicher Einbruch in Erkrath : Mann bricht in Wohnwagen ein und benutzt Toilette

Erkrath Zu einem ungewöhnlichen Einbruch wurde die Polizei in Erkrath am Montag gerufen. Der Täter schlug eine Fensterscheibe des Wohnwagens ein und stahl sämtliche Küchenutensilien.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hatte sich in der Zeit von 12 Uhr am Sonntag und 10 Uhr am Montag ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einem an der Heinrich-Hertz-Straße in Erkrath-Unterfeldhaus abgestellten Wohnwagen verschafft.