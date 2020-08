Show-Abend in Erkrath : Trommel-Konzerte in der Stadthalle

Trommel-Konzerte in der Stadthalle

Show-Abend in Erkrath

Erkrath Für die Auftritte der Taiko-Akademie gelten strenge Hygiene-Vorschriften. Eintrittskarten sind nicht übertragbar, das Foyer der Stadthalle kann nicht genutzt werden.

(RP) Die Trommler der Taiko-Akademie werden am 5. Dezember einen besonderen Show-Abend in der Erkrather Stadthalle präsentieren. Das jedenfalls verspricht Timo Kremerius, der als Benefizveranstalter die Trommel-konzerte längst zur liebgewonnenen Tradition hat werden lassen. In diesem Jahr werden mehrere Taikogruppen von Wadokyo das Publikum mitreißen. Und als Highlight kommt dann Wadokyo natürlich auch selbst.