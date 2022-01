Diebstahl in Erkrath-Hochdahl : Wohnmobil vor Garage geklaut

Diebstahl in Erkrath-Hochdahl

Erkrath In der Nacht zu Donnerstag verschwand von einem Garagenvorplatz in Erkrath-Hochdahl ein Wohnmobil. Nach dem Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen ME-JF 2808 wird nun international gefahndet.

Korrekt abgestellt vor einer Garage an der Brahestraße, in Höhe der Willbecker Straße in Erkrath-Hochdahl verschwand jetzt ein Wohnmobil der Marke Poessl. Wie der oder die Fahrzeugdiebe den Kastenwagen auf Citroen-Basis starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist bisher unklar.