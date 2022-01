Bahnhof Erkrath : Bahn: Kleinerer Aufzug war technisch nötig

Erkrath Eine Lösung für Radfahrer, die ihren Drahtesel wegen des kleineren neuen Aufzugs am Bahnhof Erkrath nun nicht mehr auf den Bahnsteig mitnehmen können (RP berichtete), ist nicht in Sicht – jedenfalls nicht von Seiten der Deutschen Bahn.

(hup) Auf unsere Anfrage teilte das Unternehmen jetzt mit, sich bei den Aufzügen an geltende Normen und Gesetze zu halten. Bei der Erneuerung alter Aufzugsanlagen gebe es aber technische Begrenzungen: Die Größe des bestehenden Aufzugsschachts bestimme die Größe des neuen Fahrkorbs. In der Regel sei daher nur ein 1:1-Austausch möglich. Am Bahnhof Erkrath habe sich jedoch bei der Planung herausgestellt, dass ein zusätzliches Gerüst im Schacht installiert werden müsse. „Dies nimmt im Schacht etwas mehr Platz in Anspruch. Dadurch verringert sich die Größe des Fahrkorbs und es kommt am Bahnhof Erkrath nun ein Aufzug mit einer Tiefe von 1,4 Metern zum Einsatz“, erläutert ein Bahnsprecher. Das entspreche weiterhin den Vorgaben für die Barrierefreiheit. Rollstuhlfahrer passen also nach wie vor in den Aufzug, Radfahrer hingegen müssen ihr Gefährt aufschultern — ein Hindernis gerade für ältere Radler. Eine Installation von Fahrradschienen für Bahnhofstreppen, wie sie der örtliche ADFC fordert, schließt die Bahn „aus Gründen der Unfallverhütung“ aus. Weil häufig Fahrräder mit Gepäcktaschen und schwere E-Bikes genutzt würden, bestehe Sturzgefahr. Alternative Ideen, wie mobil eingeschränkte Menschen in Erkrath mitsamt Rad auf den Bahnsteig kommen, hat die Bahn nicht. Dass die Fahrradmitnahme am Bahnhof Erkrath eingeschränkt sei, sei bedauerlich. Leider ließen die technischen Gegebenheiten keinen anderen Einbau zu, teilt die Bahn mit. „Selbstverständlich“ unterstütze die DB das klimaschonende Zusammenspiel von Rad und Bahn – wo es möglich sei.