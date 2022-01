Stadtrat soll entscheiden : Haushalt: Parteien wollen Druck bei Land und Bund machen

Wülfrath SPD, Wülfrather Gruppe (WG), FDP und Linke wollen mit einer Resolution an Land und Bund darauf aufmerksam machen, wo aus ihrer Sicht die aktuellen Probleme der Kommunalfinanzen liegen.

(RP) „Anders als CDU und Grüne, die Kassenkredite mit eigenen Anstrengungen mit jährlich einer Million Euro zurückzahlen wollen, wird in der Resolution deutlich, dass die Wülfrather Finanzprobleme weder hausgemacht sind noch alleine gelöst werden können“, unterstreicht Wolfgang Peetz von der Wülfrather Gruppe. Würde die Resolution in der kommenden Ratssitzung auf breite Zustimmung stoßen, könne die Stadt geschlossen gegenüber Bund und Land auftreten.

In dem Papier setzen sich die Unterzeichnenden unter anderem dafür ein, dass die Stadt das Land und den Bund dazu auffordert, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen während und nach der Pandemie zu gewährleisten und eine Lösung des Altschuldenproblems herbeizuführen. Ziel sind „leistungsfähige Kommunen mit einem hohen Maß an Entscheidungsfreiheit vor Ort“. Mindereinnahmen der Kommunen sollten, so eine weitere Forderung der Resolution, aus der Erhebung der Gewerbesteuer gemeinsam mit den Ländern in den Jahren 2021 und 2022 entsprechend der Regelung des Jahres 2020 ausgeglichen werden. Dazu soll der Stadtrat das Land NRW auffordern, den „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ weiterzuentwickeln und das Problem der kommunalen Altschulden, auch vor dem Hintergrund des Zinsänderungsrisikos, zu lösen. Der kommunale Eigenanteil müsse dabei auf ein leistbares Maß begrenzt werden, ohne die Handlungsfähigkeit der Kommunen wieder beziehungsweise weiter einzuschränken.