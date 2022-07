Polizei sucht Zeugen in Langenfeld : Wohnwagen von Stellplatz in Wiescheid gestohlen

Wohnwagen von Stellplatz in Wiescheid gestohlen

Polizei sucht Zeugen in Langenfeld

Die Polizei sucht Zeugen in Langenfeld. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Langenfeld Die Polizei sucht Zeugen für den Diebstahl eines Wohnwagens im Wert von mehr als 30.000 Euro. Wohnwagen und Kennzeichen sind zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

In der Zeit vom Mittwoch, 15. Juni, 14 Uhr, bis zum Mittwoch, 13. Juli, 11.30 Uhr, verschwand von einem gemieteten Wohnwagenstellplatz an der Straße Winkel in Wiescheid ein weißer Wohnanhänger der Marke Fendt 465.