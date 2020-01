Polizei Erkrath bittet im Hinweise : Mann bedroht Frau am Bahnhof – Zeugen gesucht

Foto: dpa/Friso Gentsch

Erkrath (hup) Bereits in der Nacht zu Mittwoch, 15. Januar, ist am Erkrather Bahnhof an der Morper Allee eine 24-Jährige von einem noch unbekannten Mann bedroht worden. Erste Ermittlungen führten noch nicht zum Erfolg, weshalb sich die Kriminalpolizei nun an die Öffentlichkeit wendet, um weitere Zeugenhinweise zu erhalten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken