Gemeindehaus Sandheide : Rabbiner erzählt aus Alltag – volles Haus in Hochdahl

Erkrath (gund) Man solle sich weniger mit dem aufkommenden Antisemitismus in Deutschland beschäftigen, als vielmehr mit der schweigenden Mehrheit im Land, sagte Rabbiner Jechiel Brukner am Donnerstag bei seinem Vortrag im Hochdahler Ökumenischen Bildungswerk.

Die bereitgestellten Stühle im evangelischen Gemeindezentrum Sandheide reichten nicht aus. Es musste für die vielen Zuhörer erweitert werden. „Wir haben die örtliche Polizei von dem Besuch aus Köln informiert“, sagte Bildungswerk-Organisationsmitglied Jürgen Kahl vor der Veranstaltung. Er kennt Rabbi Brukner aus früheren Begegnungen und konnte ihn so überzeugen, einen Vortrag in Hochdahl zu halten. Der war lebendig, sehr persönlich, aufgeschlossen und zugewandt.

Seit zwei Jahren leitet der Rabbiner die jüdische Gemeinde in Köln.Seine Ehefrau hatte er mit nach Hochdahl gebracht. Auch sie sei Rabbinerin, erklärte er. „Es gibt so viel zu tun“ umschrieb der Theologe seine Arbeit in Köln. Drei Jahre lang habe die Gemeinde einen Rabbi gesucht. Offen seien er und die Gemeinde für Gespräche mit Christen und Moslems. Aber das „Nichtwissen der Geschichte“ der Juden verblüffe ihn doch manchmal.

Die vielen Kinder, Enkel und prächtigen Urenkel, seien die „Brukner-Antwort“ auf Adolf Hitler. Sein Lebensmittelpunkt ist Israel, das er regelmäßig besucht. Aber einen Auftrag sehe er darin, jüdisches Leben in Deutschland aufzubauen und begleiten. Was ihn immer wieder erschüttere, sagte Rabbi Brukner, sei die Tatsache, dass jüdische Kinder in Deutschland bei Mitschülern und Freunden ihren Glauben verleugnen, um nicht aufzufallen. Sie wollen sich keinen Anfeindungen aussetzen, weder die Kinder noch die Eltern. Eine „Lebenswirklichkeit“ nannte Brukner die Tatsache, dass es nach der Nazi-Geschichte überhaupt noch Juden in Deutschland gibt. Ihnen zur Seite zu stehen, dafür brennt Rabbiner Jechiel Brukner.