Behörden kontrollierten Shisha-Bars, Spielhallen und Gaststätten : Erneute Razzia gegen Clan-Kriminalität

In Erkrath wurden zwei illegal betriebene Geldspielautomaten sichergestellt. Foto: Polizei Mettmann

Erkrath Polizei, Zoll und Ordnungsämter haben mit einem gemeinsamen Einsatz in Erkrath und Hilden sowie in Langenfeld am Wochenende ein weiteres Zeichen gegen Clan-Kriminalität gesetzt. In Erkrath wurden dabei in der Nacht zu Samstag sieben Objekte an der Brechtstraße, der Kreuzstraße, der Karschhauser Straße, der Sandheider Straße sowie der Professor-Sudhoff-Straße überprüft.

Darunter befanden sich eine Shisha-Bar, drei Cafés, ein Kiosk, ein Wettbüro und eine Spielhalle. Im späteren Verlauf des Einsatzes verlagerten die Sicherheitsbehörden ihre Kontrollmaßnahmen noch zu einer Shisha-Bar an der Benrather Straße in Hilden.

Bei ihren Kontrollen in Erkrath und Hilden überprüfte die Polizei die Personalien von insgesamt 125 Personen. Zudem wurden zwölf Fahrzeuge kontrolliert. Von Polizei und Zoll wurden insgesamt fünf Strafanzeigen gefertigt, unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels oder wegen des Verkaufs von unverzolltem Kaffee.

In einer Bar an der Brechtstraße sowie in einem Café an der Kreuzstraße wurden zudem jeweils ein illegal betriebener Geldspielautomat sichergestellt. Sehen lassen kann sich auch die Bilanz der Stadt Erkrath, die bei den Kontrollen in ihrem Zuständigkeitsbereich insgesamt acht Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige brachte, unter anderem wegen Verstößen gegen die Gaststättenverordnung, informiert die Polizei.