Aktion in Unterfeldhaus : Landwirte werben für regionale Produkte

Erkrath Sie möchten noch viel mehr direkt vor Ort vermarkten und suchen neue Absatzwege. Verbraucher sollten stärker nachfragen.

Am Freitagvormittag rollten gewaltige Traktoren der Erkrather Bauern Armin Koch von Gut Eulental, Michael Brügelmann von Gut Kindshof und Johannes Keens von der Dammermühle auf den großen Parkplatz vor Rewe-Stockhausen in Unterfeldhaus. Ziel dieser Erkrather Teilstücks einer deutschlandweiten Bauernaktion der sogenannten „Landschafftverbindung“ (LSV) unter dem Titel „Keine Bauern, keine Nahrung, keine Zukunft“ war das Gespräch mit den Verbrauchern vor Ort.

Die LSV hat sich im vergangenen Oktober aus einer WhattsApp-Gruppe heraus gegründet. Seither sind die Bauern in regem Austausch, helfen sich und organisieren gemeinschaftliche Aktionen. Innerhalb weniger Tage hatte die Gruppe mehr als 270 Bauern in Deutschland erreicht. Vertreter dieser Interessengemeinschaft haben bereits Kontakt zur NRW-Landesregierung und zur Berliner Bundesregierung aufgenommen. In Erkrath wollten die Bauern jetzt direkten Kontakt mit den Kunden des Supermarktes aufnehmen.

Was Produkte heimischer Landwirte gibt es zuverlässig auf den diversen Wochenmärkten im Kreisgebiet, in Hofläden und gelegentlich auch schon in Supermarkt-Ketten zu kaufen.

Mit im Gepäck hatten die Erkrather Landwirte von „Land schafft Verbindung“ Blumensamen-Tütchen, die sie an die Passanten verteilten. Und sie werben: „Jedes Jahr legen Landwirte freiwillig viele Hektar Blühmischungen an. Sei auch du dabei und biete Insekten einen Lebensraum“. Um 16 Uhr am Freitagnachmittag war der Besuch in Unterfeldhaus beendet, die Traktoren fuhren ab. Die Erkrather Landwirte waren zufrieden mit ihrer Aktion. Sie soll fortgesetzt werden.