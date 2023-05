Verkehr in Erkrath Viele Schritte in Richtung Fahrradfreundlichkeit

So erfreuen sich die bereits im vergangenen Jahr sanierten Geh- und Radwege an der Bergischen Allee in Hochdahl großer Beliebtheit und werden als eine der wichtigsten Radverkehrsachsen in und um Erkrath regelmäßig genutzt. Aber auch die Verbindungswege rund um das Toni-Turek-Stadion in Alt-Erkrath wurden erfolgreich aufgewertet. Zur weiteren Verbesserung der Verkehrssicherheit wurden zudem auf der Bahnstraße und der Schlüterstraße Tempo-30-Bereiche eingerichtet. Ergänzend dazu wurde über die letzten zwei Jahre an ausgewählten Straßen innerhalb des Stadtgebiets, wie auf der Kreuzstraße in Alt-Erkrath oder der Sedentaler Straße sowie Sandheider Straße in Hochdahl, die Radwegebenutzungspflicht aufgehoben und entsprechende Übergänge zwischen Fahrbahn und Radweg hergestellt. Auch Europaplatz und Hochdahler Markt können nun mit verkehrsrechtlicher Erlaubnis mit dem Rad befahren werden – letzterer aufgrund des erhöhten Personenaufkommens allerdings nur zwischen 19 und 9 Uhr.