Müll sammeln, Kleider tauschen und Lastenräder leihen Lastenräder – einfach mal ausprobieren

Selbstverständlich ist es für den Verein, sich an der Aktion Stadtradeln zu beteiligen. Und in Zusammenarbeit mit der Stadt Ratingen läuft der Lastenrad-Verleih in Ratingen. „Mitte Mai ist eine neue Ausleihstation in Lintorf bei Fleermann hinzugekommen“, sagt die stellvertretende Vorsitzende Maike Tünkers. Außerdem ist seit dem 15. Mai ein neues Multi-Lastenrad bei Fijnwerk im Arkenhof stationiert. Die kurz LaRas genannten Räder sind für bis zu vier Tage am Stück kostenlos ausleihbar, es wird jedoch eine Kaution von 50 Euro erhoben. So kann jeder vor der Anschaffung testen, ob ein Lastenrad für ihn infragee kommt. Gebucht werden können die Räder online unter https://lara.ratingen-nachhaltig.de/login/?redirect_to=%2Fbuchung