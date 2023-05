Bilanz Stadtradeln 2023 Mettmann zurzeit auf 2. Platz beim Stadtradeln

„Dieses Jahr waren bei uns weniger Schüler dabei, dafür aber mehr Teams. Solche Radtouren sind eigentlich auch immer tolle Möglichkeiten zum Teambuilding“, erklärte Nathalie Villière, die das Stadtradeln in Mettmann organisiert, Tour-Leiterin der Ortsgruppe des ADFC ist und in diesem Rahmen auch Samstag eine Tour leitete. „Neben dem Aspekt des Klimaschutzes soll durch den Aktionsmonat auch das Thema Fahrrad generell positiv in den Vordergrund treten“, erläuterte sie eine weitere Intention. Als besondere Aktion bot der ADFC im Stadtradel-Zeitraum alle Touren kostenlos an – auch für Nicht-Mitglieder.