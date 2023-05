Schulsituation im Kreis Mettmanns Aufnahmestopp betrifft nur wenige Erkrather

(hup) Weil die Schulsituation in Mettmann angespannt ist, sollen bald keine auswärtigen Schüler mehr an den weiterführenden Schulen der Stadt angenommen werden. Welche Folgen hat das für Erkrath? Spürbare Auswirkungen werden nicht erwartet, heißt es von der Erkrather Stadtverwaltung. Zum einen wären Erziehungsberechtigte aus Erkrath, die ihr Kind an der Gesamtschule Mettmann anmelden wollen, aufgrund der Bestimmungen des Schulgesetzes gar nicht betroffen: Da Erkrath über keine Gesamtschule verfügt, sind die Nachbarstädte, unter anderem Mettmann, verpflichtet, Schülerinnen und Schüler aus Erkrath für eben diese Schulform aufzunehmen. Zum anderen seien die bisherigen Anmeldezahlen für Mettmann im Vergleich zu anderen Nachbarstädten eher gering.