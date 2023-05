Tanzen in Mettmann Argentinische Leidenschaft bei der Milonga

„Ich sitze lediglich an der Kasse“, die beiden Tänzer Bruna Lavaroni und Franco Lus führen durch den Abend. „Die beiden sind echt Kult.“ Und bringen ebenso viel Können wie Flair mit. Vor elf Jahren entdeckte Franco Lus den argentinischen Tango, zusammen mit Partnerin Bruna Lavaroni bildet sich der 49-Jährige „regelmäßig weiter“ – bei einem in Buenos Aires lebenden Lehrer. „Wann immer wir die Chance haben, ihn in Europa zu treffen, sehen wir uns“, ansonsten gibt’s Treffen per Zoom. „Tango entwickelt sich immer weiter“, neue Schritte, neue Elemente – manches davon soll auch bei der Milonga vermittelt werden.