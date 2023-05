Kunst für guten Zweck in Erkrath Malen und Ausstellen für Mogli

Sie hatte die Idee zu dieser Aktion, die noch bis zum 17. Juni läuft. „Wer ein Bild ausgesucht hat, merkt sich die Nummer und bezahlt den Spendenbetrag entweder bei mir im Reisebüro oder bei Peter Stütz in der Goldschmiede.“ Je nach der Höhe des Betrags, der aus dem Verkauf zusammenkommt, will die Werbegemeinschaft noch großzügig aufrunden. Für die Kinder und Jugendlichen, die im „Familienwohnhaus Mogli“ leben, kann so der eine oder andere Extra-Wunsch in Erfüllung gehen.