Handel in Erkrath Wo gibt es hier noch frische Blumen?

„Unser Chef, Jörg Vavpotic, hat sich die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht, das Geschäft nach so vielen Jahren zu schließen. Aber es kam einfach zu viel zusammen“, erzählen die Mitarbeiterinnen in der Filiale am Friedhof an der Kreuzstraße. „Erst kam Corona, dann haben sich die Inflation und auch der Fachkräftemangel negativ auf das Geschäft ausgewirkt. Schließlich kam auch noch ein Rohrbruch hinzu, dann ging es nicht mehr weiter an dem Standort für uns“, erzählen die drei Damen, während sie zahlreiche, bestellte Sträuße binden.