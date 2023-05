Politik in Erkrath Streit um städtischen Instagram-Account

Ihre Informationen bezieht die junge Generation vor allem aus dem Internet. Dort sind die Sozialen Medien im stetigen Wandel. Neue Plattformen werden gegründet, Aktivitäten verlagern sich, und was heute angesagt ist, kann morgen schon wieder überholt sein. Bei Facebook sind fast nur noch die Älteren aktiv, und das Videoportal „TikTok“ spricht kaum jemanden über 25 an. Instagram hält sich dagegen erfolgreich als Treffpunkt aller Generationen. Daher haben die Grünen recht, wenn sie einen städtischen Instagram-Auftritt fordern, denn Instagram kann nach 13 Jahren am Markt als ausreichend seriös gelten.