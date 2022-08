Bölaulicht in Erkrath : Erkrather bei Zusammenstoß verletzt

Erkrath Rollerfahrer (40) kollidiert mit Auto eines 50-Jährigen und stürzt. Unfallort ist die Einmündung der Bismarckstraße in die Bahnstraße. Der Autofahrer blieb unverletzt.

dne) Ein 40 Jahre alter Erkrather ist bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er musste stationär in einem Krankenhaus der Region aufgenommen werden. Der 40-Jährige stieß auf der Kreuzung Bismarckstraße/Bahnstraße mit einem Auto zusammen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitagabend, wurde aber erst am Montag von der Polizei gemeldet.

Rückblick: Der genaue Unfallzeitpunkt war am Freitagabend gegen 18.20 Uhr, so die Mitteilung der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen der Unfallermittler war ein 50 Jahre alter Mann mit seinem Ford Focus auf der Bismarkstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Bahnstraße einbiegen. Hierzu hielt er nach eigenen Angaben zunächst an der Sichtlinie an. Denn der Autofahrer musste einen Linienbus passieren lassen, der von der Bahnstraße aus nach links in die Bismarckstraße einbiegen wollte.