Leben in Mettmann : Flohmarkt für das kleine Steh-Rumchen zwischendurch

Beim Flohmarkt für Mädelssachen soll es schöne Dinge geben. Foto: Mädelssachen-Flohmarkt

Mettmann Der Mädelssachen Flohmarkt von Mettmann geht in die zweite Runde. Hier gibt es nur schöne Dinge, locken die Organisatorinnen. Zurzeit sammeln sie die Anmeldungen von Ausstellerinnen ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer

Nach dem ersten Mädelssachen-Flohmarkt im Jahr 2021 war schnell für alle Beteiligten klar, diese Veranstaltung ist eine Wiederholung wert! Deshalb freut sich das Frauen-Netzwerk der Stadt Mettmann auf den neuen Termin in diesem Jahr. Am 10. September findet der Flohmarkt von und für Frauen von 10 bis 15 Uhr auf dem Kirchplatz der evangelischen Kirche Freiheitstraße statt.

Nach der ersten Umsetzung und einem Feedback Bogen für die Teilnehmerinnen, ist die Dauer der Veranstaltung um eine Stunde verlängert worden. Zudem soll bereits der Vorplatz am Kircheneingang mit Ständen gefüllt sein und so zum Stöbern und Kaufen einladen. Eine Ausweitung in die Innenstadtfläche ist nicht vorgesehen, um dem heimeligen Charakter des Flohmarkts gerecht zu werden.

Zu finden sind auf dem Flohmarkt allerlei nette Dinge für die Frau: von Kleidung, über Deko, Nippes, Schmuck und Büchern. Die entdeckt jede Besucherin das ein oder andere nette Teil. Wer sich für den Flohmarkt am 10. September anmelden möchte, muss Folgendes wissen. Der Flohmarkt findet am Samstag, 10. September, von 10 bis 15 Uhr statt. Der Aufbau erfolgt im Halb-Stunden-Takt am Veranstaltungstag von 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr. Die Einteilung erfolgt nach Anmeldung! Auf dem Flohmarkt dürfen nur gebrauchte Dinge angeboten werden; neue Ware und Kinder-/Babysachen müssen daheim im Keller der Händler bleiben. Tischdecke und hübsche Dekoration für den Flohmarktstand sind ausdrücklich erwünscht!

Anmeldung unter der Mailadresse Mädelssachenflohmarkt@web.de. Ausstellerinnen zahlen für jeden Meter Standlänge fünf Euro. Gebucht werden können Plätze von drei bis maximal sechs Metern Länge beim Verkaufstisch. Eine zusätzliche Kleiderstange kostet nochmals fünf Euro. Nach dem Aufbau sind die Standgebühren beim Orgateam zu bezahlen. Alle Einnahmen, abzüglich der eventuell vorhandenen Druckkosten, etc., gehen in diesem Jahr an die Tafel Mettmann.