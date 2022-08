Alkoholfahrt in Wülfrath : Mit 3,5 Promille: 45-Jähriger beschädigt Mittelinsel in Rohdenhaus

Mit 3,5 Promille: 45-Jähriger beschädigt Mittelinsel in Rohdenhaus

Alkoholfahrt in Wülfrath

Wülfrath Der Ford Focus des Wülfrathers war nicht mehr fahrbereit. Ausgelaufenes Öl musste abgestreut werden. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Betrunkenen.

Nachdem sich erst am 15. Juli ein schwerer Autounfall am Kreisverkehr Hammerstein durch Alkoholeinfluss ereignete, meldet die Kreispolizei Mettmann nun wieder einen alkoholbedingten Unfall. Dieses Mal ereignete er sich auf der Flandersbacher Straße in Rohdenhaus. Der 45-jährige Fahrer stand unter dem Einfluss von rund 3,5 Promille, wie die spätere Messung ergab.