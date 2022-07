Polizei in Erkrath : Umzug fatal - Miettransporter waren völlig überladen

Polizei in Erkrath

Diese beiden Miettransporter wurden völlig überladen auf der Bergischen Allee in Erkrath gestoppt. Foto: Kreispolizei Mettmann

E sollte ein kostengünstiger Umzug werden: Mit zwei gemieteten Kleintransportern wollte eine Erkrather Familie ins Münsterland umziehen. Doch die Polizei stoppte ihre Fahrt bereits auf der Bergischen Allee. Verdacht auf Überladung!

Erkrath (dne) Schrankwand, Sideboard, Teppich und Lampen - Alles drin? Los geht's. Für ihren Umzug Der Umzug ins Münsterland hatte eine Erkrather Familie zwei Kleintransporter gemietet. Weit kam sie mit ihren Fahrzeugen aber nicht. Bereits auf der Bergischen Allee in Erkrath stoppten Polizeibeamte die tief in den Federn hängenden Fahrzeuge.

Bei einer ersten Inaugenscheinnahme der mit Möbeln und Einrichtungsgegenständen beladenen Fahrzeuge ergab sich „schnell der Verdacht der Überladung“, so die Polizei . Beim Wiegen der Fahrzeuge bestätigte sich dieser Anfangsverdacht. Die Transporter brachten ein Gewicht von 5000 und 4440 Kilogramm auf das Display - bei einem jeweils zulässigen Gesamtgewicht von 3500 Kilogramm. Der zulässige Wert war als um 42,2 und 26,8 Prozent überschritten. Solche Überladungen haben sowohl auf das gesamte Fahrverhalten des Fahrzeuges als auch auf die Bremsfähigkeit erheblichen Einfluss und können zu schweren Unfällen führen.

Die Beamten mussten die Weiterfahrt der Fahrzeuge auch aus Gründen der Gefahrenabwehr untersagen. Um dem Umzug in das neue Zuhause jedoch nicht gänzlich entgegenzustehen, wurden die Mercedes Sprinter mit mäßiger Geschwindigkeit zum nahen Ausgangsort der Fahrt begleitet. Mit nur der Hälfte an Ladung konnten die Fahrzeugführer ihren Umzug in das Münsterland schließlich fortsetzen.