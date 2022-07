Ferienaktion : Unterfeldhaus ist ein gutes Pflaster für Torjäger

Erkrath Ein halbes Dutzend fußballbegeisterter Kinder folgte dem Aufruf und nahm auf dem Bolzplatz an der Adalbert-Stifter-Straße an der vorletzten Qualifikationsrunde der Bolzplatz-Tour teil. Am Ende stand ein Rekord.

Auf den Plätzen zwei und drei folgten Juan (9) mit drei Treffern und Peer (9) mit zwei Toren. „Mit insgesamt 20 Treffern ist der Bolzplatz an der Adalbert-Stifter-Straße bisher der torreichste Standort“, bilanziert Projektleiter Thomas Laxa. Demnach trafen die Teilnehmer zum Vergleich 18 Mal am Bolzplatz Bachstraße, 16 Mal am Bolzplatz Gretenberg und fünfmal am Bolzplatz Falkenberg ins Tor. Die in Unterfeldhaus deutlich geringere Spieleranzahl auf dem Feld und die sich dadurch bietenden Freiräume beim hätten sicher ihren Teil dazu beigetragen. Wer sich noch eines der letzten drei Tickets für das Finale der Bolzplatz-Tour am Mittwoch, 10. August, 17 bis 19 Uhr, auf dem Sportplatz Rankestraße sichern möchte, kann an der letzten Qualifikationsrunde am Mittwoch, 3. August, um 17 auf dem Bolzplatz am Kinderhaus Sandheide in Hochdahl teilnehmen. Das gilt für Mädchen undJungen zwischen 8 und 14 Jahre. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Unterstützt wird die Aktion durch das Förderprogramm „2000 x 1000 Euro für das Engagement“ des