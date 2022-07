Ausgehen in Erkrath : „Old Bones“ rocken wieder am Stock

Erkrath Die beliebte Veranstaltung geht in die fünfte Runde. Veranstalter sind MS-Treff und Seniorenrat. Die Karten sind begrenzt, deshalb sollten Interessierte schnell sein.

Zuletzt waren nicht nur Vertreter der älteren Generation, sondern auch viele Mittelalte und Jungspunde dabei, berichtet Timo Kremerius, der die mittlerweile fünfte Auflage von „Rock am Stock“ in Erkrath wieder organisiert. Das letzte Mal konnte 2019 gefeiert werden, dann kam die unvermeidliche Corona-Pause. Am Freitag, 30. September, 18 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr), soll bei Rock am Stock 5.0 wieder gelauscht, gesungen und getanzt werden. Motto: „Wenn wir rocken, hat das EKG Pause“.

Diesmal allerdings nicht wie gewohnt im Bürgerhaus Hochdahl, das noch Flüchtlinge aus der Ukraine beherbergt, sondern in der Stadthalle an der Neanderstraße. „Das wird der Stimmung keinen Abbruch tun. Denken wir daran, dass auch der erste ,Rock am Stock‘ in der Stadthalle über die Bühne ging“, unterstreicht Kremerius. Er ist sowohl im hiesigen Seniorenrat als auch im Förderverein MS-Treff Erkrath aktiv, der sich um die Belange von an Multipler Sklerose erkrankten Menschen kümmert. Kremerius und seine Mitstreiter legen Wert darauf, die Veranstaltung mit einem kreativen Motto zu versehen: 2016 hieß es „Wir treiben den Rollator in den Wahnsinn“, 2017 „Rocken bis der Arzt kommt“, 2018 „Nacht der platzenden Stützstrümpfe“ und 2019 „Wir schlabbern den Eierlikör aus der Schnabeltasse“. Wer 2022 wieder dabei sein möchte, sollte rechtzeitig Karten kaufen, da die Besucherzahl aus Sicherheitsgründen auf 400 begrenzt ist und die Sause erfahrungsgemäß immer sehr schnell ausverkauft ist. Musik gibt es, wie passend, wieder von der Band „Old Bones“ (alte Knochen) aus Baumberg, die Hits ihrer Jugend von den Anfangszeiten des Rock´n´Roll bis in die 80er-Jahre spielt. Dazu gibt es Speisen und Getränke. Das Ganze ist eine Benefizveranstaltung, der Reinerlös soll einem Projekt für Menschen mit Behinderung im Wohnhaus Schellenberg in Mettmann und der Selbsthilfegruppe für Menschen mit Multiple Sklerose in Erkrath zugutekommen, informiert Timo Kremerius.