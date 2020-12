Nach Feuer in Bürogebäude : Großbrand in Erkrath verursacht Schaden von 4,5 Millionen Euro

Großbrand in Erkrath verursacht Schaden von 4,5 Millionen Euro

Nach Feuer in Bürogebäude

Erkrath Nach dem Brand einer 1500 Quadratmeter großen Lagerhalle im Erkrather Stadtteil Hochdahl geht die Polizei von einem Schaden von rund 4,5 Millionen Euro aus.

Das Lager mit Tapeten und Malerbedarf war am Montag abgebrannt, Gebäudeteile mussten bereits abgerissen werden. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, sagte eine Polizeisprecherin in Mettmann am Dienstag. Nach einer Begehung des Brandortes sei man aber skeptisch, ob die Ursache zu ermitteln sei.