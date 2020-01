Umstrittenes Gewerbegebiet in Erkrath : Bürger wollen Erbbaurecht für Neanderhöhe

Umstrittenes Gewerbegebiet in Erkrath

Erkrath Der Antrag wird von der Politik am 11. Februar beraten. Die Initiatoren hoffen auf breite Unterstützung.

Gespannt sind Sabine Börner, Philipp Kloevekorn und Elmar Stertenbrink auf die Sitzung des Haupt- und Finanzauschusses (HFA) am Dienstag, 11. Februar. An diesem Tag steht ihr Bürgerantrag auf der Tagesordnung. Darin wird an die Verwaltung appelliert, das im städtischen Eigentum stehende Grundstück auf der Neanderhöhe nicht zu verlaufen, sondern im Rahmen des Erbbaurechts zu vergeben.