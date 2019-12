Stadt soll Eigentümerin bleiben : Erkrather wollen Erbpacht für Neanderhöhe

Wenn das Industriegebiet schon erweitert und dafür Freifläche geopfert werden soll, dann aber bitte nachhaltig, appellieren engagierte Bürger an die Stadt.

Damit diesmal auch nichts schiefgeht, haben Elmar Stertenbrink, Sabine Börner und Philipp Kloevekorn ihren auch von zahlreichen anderen Bürgern unterschriebenen Antrag jetzt persönlich in den Briefkasten des Rathauses an der Bahnstraße geworden. Darin fordern sie die Verwaltung auf, Freiflächen wie das Grundstück an der Neanderhöhe (gegenüber der Firma Timocom an der Hochdahler Straße) künftig nur noch per Erbbaurecht zu vergeben.

Die drei Erkrather wollen nun, wie sie in ihrem Antrag schreiben, „ein zweites Unterfeldhaus“ verhindern. Was damit gemeint ist: „Im ganzen Stadtgebiet gibt es sehr viele leerstehende Gewerbeflächen und die Stadt hat dagegen keine Handhabe." Sie möchten, dass die Stadt ihre Grundstücke in dem genannten Bereich per Erbbaurecht vergibt und nicht mehr verkauft. So bleibe die Stadt stets Eigentümerin der Grundstücke und diese fielen bei der Aufgabe eines Gewerbes automatisch an sie zurück. Spätestens nach Ablauf der vereinbarten Erbbaufrist habe die Stadt dann wieder die volle Verfügungsgewalt über die Immobilien. Das mindere den Druck, immer neue Freiflächen im Außenbereich als Gewerbegebiet auszuweisen, weil bestehende Brachen von der Stadt nicht reaktiviert werden können. „Nicht ohne Grund vergeben immer mehr Kommunen ihre Grundstücke nur noch auf diese Weise und auch die Kirche arbeitet praktisch ausschließlich mit Erbbaurecht“, betont das Trio. Leerstände würden auf diese Weise nachhaltig verhindert und die Stadt schmälere ihr Immobilienvermögen nicht.