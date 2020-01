Erstmals Mottowagen beim Düsseldorfer Rosenmontagszug : Pumpen-Hersteller sorgt sich um die Umwelt

Info

Was in Alt-Erkrath aus dem Hahn fließt, kommt laut Stadtwerke aus Düsseldorf und ist ein Rheinuferfiltrat, eine Mischung aus Grundwasser und Wasser, das an der Rheinsohle versickert.

Dieses Filtrat wird aus zehn bis 30 Meter tiefen Brunnen gefördert, die in Düsseldorf in der Nähe des Rheinufers liegen.

In Hochdahl haben die Stadtwerke zwei eigene Brunnen, die Grundwasser aus 50 Meter tiefen Kalkzügen fördern. Deren Wasser soll nahezu Trinkwasserqualihaben.