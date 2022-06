Fabrikneue Armaturen in Erkrath geklaut : 3000 Schaden nach Einbruch in kommunale Unterbringung

3000 Schaden nach Einbruch in kommunale Unterbringung

Fabrikneue Armaturen in Erkrath geklaut

In die noch unbewohnte kommunale Unterbringungseinrichtung an der Freiheitstraße Erkrath wurde eingebrochen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Erkrath Sie ist noch gar nicht in Betrieb und schon das Ziel von Dieben: Die aktuell noch unbewohnte kommunale Unterbringung an der Freiheitstraße Erkrath. Diebe machten hier dicke Beute.

Offensichtlich in der Nacht von Freitag, 17., auf Samstag, 18. Juni, stiegen Diebe in die noch unbewohnte Unterbringungseinrichtung der Stadt Erkrath an der Freiheitstraße ein.