Marie-Curie-Gymnasium Neuss : Denkatelier entwickelt Ideen zur Zukunft Europas

Diskutiert und nachgedacht wurde in sieben Kleingruppen. Foto: Marie-Curie-Gymnasium

Neuss Europaflaggen in der Schulaula und eine unkonventionelle Sitzanordnung schufen den äußeren Rahmen für ein Projekt am Gymnasium in der Nordstadt, dessen Ergebnisse auch von der Landesregierung anerkannt werden.

Die „Pausenzone“ in der Schul-Aula blieb leer, als sich Oberstufenschüler des Marie-Curie-Gymnasiums zum „Europäischen Denkatelier“ trafen. Das Thema „Meine Zukunftsvision für Europa“ war offenbar so spannend, dass niemand eine Auszeit benötigte, sich jeder äußern wollte.

Angeregt durch einen Stautsbericht zur Europäischen Union vom Politikwissenschaftler Achim Goerres von der Universität Duisburg-Essen und inhaltlich verbreitert durch Schüler des Leistungskurs Sozialwissenschaften, wurden in sieben Themenfeldern Zukunftsszenarien für Europa entwickelt. „Der Tag endete mit vielen Ideen für eine positive Zukunft Europas“, berichtet der stellvertretende Schulleiter Ralf Pommerening.

Nun sei es Sache jedes einzelnen Teilnehmers, diese Ideen in Politik und Gesellschaft zu tragen, damit, so Pommerening, „der Diskurs um die Zukuft Europas alle erreicht“. Themen waren dabei neben Außen- und Sicherheitsfragen auch Identitäts- und Klimapolitik sowie die Frage, welche Lehren man aus der Corona-Pandemie ziehen muss.

Seit 2016 ist das Denkatelier eine feste Größe an der Schule und wird, seit das Gymnasium als Europaschule anerkannt wurde, inhaltlich an aktuellen europäischen Themen ausgerichtet. Diese Denkarbeit wird anerkannt, denn Stephan Holthoff-Pförtner, Minister für Europaangelegenheiten des Landes NRW, zeichnet das Denkatelier in diesem Jahr aus. Neben einer Urkunde bedeutet das auch einen finanziellen Zuschuss zu der Veranstaltung, die auch mit Mitteln des Erasmus-Programms der EU unterstützt wird.

