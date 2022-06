Monheim/Erkrath : Polizei meldet zwei Motorraddiebstähle

Monheim/Erkrath Über das Pfingstwochenende sind im Kreis Mettmann zwei Motorräder gestohlen worden. Die Polizei geht aber von verschiedenen Tätern aus.

Die Polizei im Kreis Mettmann meldet zwei Fälle von Motorraddiebstählen. Am Freitag zwischen 17 und 18.15 Uhr haben haben sich Täter Zugang in eine Tiefgarage an der Peter-Rosegger-Straße in Erkrath verschafft und eine schwarz-gelbe BMW F 850 GS entwendet.

In Monheim hatte der Besitzer am Sonntag gegen 18 Uhr seine blau-weiße Suzuki an der Marienburger Straße auf Höhe der Hausnummer 27 abgestellt. Als er am nächsten Morgen damit wegfahren wollte, war das Motorrad verschwunden. Ermittlungen ergaben, dass das Motorrad möglicherweise am Montagmorgen, 6. Juni, gegen fünf Uhr morgens gesehen wurde, als es von einem dunkel gekleideten Mann mit schwarzem Helm im Bereich des Mona Mares gefahren worden sein soll.