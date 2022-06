Kultur : Musical „Die 4 Elemente“ kommt nach Weeze

Weeze Im Bürgerhaus Weeze dreht sich in vier Aufführungen alles um Feuer, Wasser, Erde und Luft. Auf der Bühne stehen Akteure aus Xanten.

Am Samstag, 11., und Sonntag, 12. Juni, verwandelt sich das Bürgerhaus Weeze in das magische Reich der Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft. Was die Zuschauer dort erwartet, das erzählt Autorin und Schulleitung von Xanten on Stage Aileen-Chantal Rothkegel: „Mutter Natur ist verschwunden und die Elemente geraten mehr und mehr aus dem Gleichgewicht. Das macht das Leben für die Menschen auf Erden immer schwerer.“ Um Mutter Natur wieder zu finden und die Welt zu retten, machen sich Menschengruppen auf den Weg zu den Prinzessinnen Wasser, Luft und Feuer. Dafür müssen sich die Menschen verschiedenen Hürden stellen und erleben dabei das Abenteuer ihres Lebens. „Ob sie es schaffen das Gleichgewicht zwischen Menschen und Natur wiederherzustellen und Mutter Natur zu finden, dass erfährt das Publikum von meinen Kids, Teens und Erwachsenen von Xanten on Stage!“, erzählt Aileen-Chantal Rothkegel.