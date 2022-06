Ehrenamt in Erkrath : „Stadtsportverband“ erhält Bürgerinnen- und Bürgerpreis 2021

Ehrenamt in Erkrath

In Sitzung des Stadtrates wurde der Bürgerinnen- und Bürgerpreis 2021 an die Vorstandsmitglieder des Stadtsportverbands verliehen. Foto: Stadt Erkrath

Erkrath Als Gemeinschaft aller Sportvereine in der Stadt Erkrath setzt er sich seit seiner Gründung im Jahre 1972 zum Wohl des Erkrather Sports ein.

Während der Sitzung des Stadtrates wurde der Bürgerinnen- und Bürgerpreis 2021 an den Stadtsportverband Erkrath verliehen. Der Stadtsportverband erhält die Auszeichnung stellvertretend für alle Sportvereine in Erkrath, die sich täglich, vor allem im Bereich der Jugendarbeit, engagieren. Als Gemeinschaft aller Sportvereine in der Stadt Erkrath setzt er sich seit seiner Gründung im Jahre 1972 zum Wohl des Erkrather Sports ein.