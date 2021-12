Feierstunde im Erkelenzer Rathaus : Stadt ehrt Dienstjubilare

Erkelenz Ein Leben lang im gleichen Beruf – das ist heute nicht mehr selbstverständlich: Aus diesem Grund wurden Mitarbeiter der Stadt Erkelenz, die seit 25, 40 oder sogar 50 Jahren im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, zur traditionellen Jubilarsfeier eingeladen.

Für den in diesem Jahr neu gewählten Personalratsvorsitzenden Clemens Venedey war die Ehrung der Dienstjubilare eine Premiere, ebenso wie für Bürgermeister Stephan Muckel. „Es ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr, dass Beschäftigte so lange ihrem Arbeitgeber die Treue halten“, betonte Clemens Venedey. „Dafür gebürt Ihnen allen ein herzliches Dankeschön.“ Fachkräfte zu finden und an das Unternehmen langfristig zu binden, sei eine echte Herausforderung. „Daher ist es wirklich etwas Besonderes, dass Menschen wie Sie über viele Jahre ihre Arbeitskraft und Fähigkeiten im öffentlichen Dienst einsetzen.“