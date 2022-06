Zustieg in Erkelenz : Mit dem Nostalgiezug bis nach Brohl und Andernach

Zustieg in Erkelenz

Die Dampflok macht auf auch in Erkelenz Station. Foto: Klaus-Peter Kappest

Erkelenz Für Bahnbegeisterte aus dem Erkelenzer Land ergibt sich am Sonntag, 11. September, die Möglichkeit, mit der Dampflokomotive 23 058 nach Brohl und Andernach am Rhein zu reisen.

Auf dem Hinweg bespannt die imposante Zugmaschine den Sonderzug bis Andernach und sorgt mit ihrer Kohlefeuerung für echte Dampflokatmosphäre. Zustiege sind in Erkelenz gegen 9.50 Uhr und in Geilenkirchen gegen 10.10 Uhr möglich. Die Fahrtroute führt zunächst über Aachen, Köln und danach weiter über die linke Rheinstrecke Richtung Brohl und Andernach.

In Brohl lädt die schmalspurige Brohltalbahn zu einer Fahrt auf die Höhen der Vulkaneifel ein, auch hier ist auf Abschnitten der Einsatz einer Dampflokomotive geplant. Eine weitere Attraktion ist der Kaltwassergeysir in Andernach, der der höchste seiner Art in Europa ist. Nach einem etwa vierstündigen Aufenthalt startet die Rückfahrt mit einer historischen E-Lok der Baureihe E 10. Geilenkirchen und Erkelenz werden ab 20.10 Uhr wieder erreicht.