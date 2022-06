Aktion nun auch in Mönchengladbach : DGB prangert Attacken auf Mitarbeiter im öffentlichen Dienst an

Mönchengladbach Drohungen, Beleidigungen, Prügel – Beschäftigte in Ämtern, bei Entsorgern oder im Rettungsdienst erleben es immer öfter. Gewerkschaften halten dagegen.

Beleidigungen, Psychoterror oder körperliche Gewalt, darüber können viele Beschäftigte des öffentlichen Dienstes ein Klagelied singen. Als „Sanitäter des Todes“ werden sie beschimpft. Sie seien „Brandstifter statt Feuerlöscher“ und skrupellose Knöllchenjäger. Sie werden bespuckt, mit Müll beworfen oder sogar im Internet mit Namensnennung an den Pranger gestellt. „Die Übergriffe haben an Menge und menschenverachtendem Gehabe zugenommen“, stellt der Mönchengladbach DGB-Vorsitzende Patrick Stock fest.

Übergriffe habe es schon immer gegeben, doch steige die Zahl immer mehr an, beklagt auch Klaus Curth, DGB-Gewerkschaftssekretär. Die beiden nennen erschreckende Zahlen: 67 Prozent aller Beschäftigten im öffentlichen Dienst haben im Beruf Übergriffe erfahren; im Sozialamt ebenso wie in der Job-Agentur, bei der Polizei ebenso wie im Rettungsdienst. 50 Prozent der Betroffenen werden von den Übergriffen im Schlaf verfolgt. „30 Prozent der Beschäftigten werden als Folge von Übergriffen krankgeschrieben“, sagte Curth.

Mit einer groß angelegten Wanderausstellung will der DGB gegensteuern. „Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch“, lautet der Appell. Bis 6. Juli ist die Wanderausstellung in den Schaufenstern des ehemaligen Karstadtgebäudes am Rheydter Markt zu sehen. Sieben große Schautafeln zeigen Bedienstete, die stellvertretend für ihre Kollegen um Verständnis werben und auf das unmenschliche Fehlverhalten vieler Zeitgenossen hinweisen.

„Ihre Aussagen machen deutlich, welchen Situationen die Belegschaft oft ausgesetzt sind“, erläutert Curth. Unverschuldet geraten die Beschäftigten in oft heikle Lagen mit wütenden Menschen, ob an einer Unfallstelle oder in einer Behörde, bei einem Polizeieinsatz oder in einem Pflegeheim. Die Bediensteten als Ablassventil für eigenen Ärger zu nutzen, sei nicht hinnehmbar, ergänzt Stock. Dass Attacken mit Pfefferspray erfolgen oder Bürotüren eingetreten, Faustschläge erteilt oder Drohungen im Internet ausgesprochen werden, mache die Arbeit unerträglich.