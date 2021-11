Adventsmarkt in Wegberg : Initiative „Sankt Martin Hilft“ baut Buden im Klosterhof

Wegberg Wenn in diesen Tagen aus einer Garage im Wegberger Westen Sägen, Schrauben, Bohren und Hämmern zu hören sind, dann bauen Michael Baumeister, Hein Hausen und Willibert Jansen Holzbuden für den Adventsmarkt im Klosterhof, der Teil des innerstädtischen Adventsmarktes ist.

St. Martin Hilft hat den Adventsmarkt im Klosterhof erstmals im Jahr 2019 durchgeführt. Nach den vielen positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung war den Organisatoren klar, diesen Markt auch in den folgenden Jahren weiterhin anzubieten. Doch dann kam Corona. Im vergangenen Jahr konnte der Markt deshalb pandemiebedingt nicht durchgeführt werden. Die aktuelle Impfquote und die noch relativ niedrige Hospitalisierungsrate stimmt die Verantwortlichen von St. Martin Hilft zuversichtlich, dass der Adventsmarkt in diesem Jahr wieder stattfinden kann.

Während des Adventsmarktes, der am Samstag, 27. November, in der Zeit von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag, 28. November, in der Zeit von 11 bis 19 Uhr stattfindet, werden 15 Hobbykünstler ihre Produkte anbieten. Neben Glühwein und heißem Kakao wird im Inneren des Klostergebäudes eine Cafeteria, die Kaffee und Kuchen anbietet, betrieben. Ein von Chören gestaltetes musikalisches Rahmenprogramm stimmt besinnlich auf die Advents- und Weihnachtszeit ein. Den kleinen Besuchern werden, wie auch schon 2019, von der Erzählkünstlerin Gabi Claßen Märchen erzählt. Das genaue Rahmenprogramm wird zu einem späteren Zeitpunkt noch gesondert veröffentlicht.