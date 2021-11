Erkelenzer Verein „Ankommen“ : Neue Picknickbank für Geflüchtete in Neuhaus

Neue Picknickbank für Geflüchtete in Neuhaus

Erkelenz Die Asylbewerber in Neuhaus haben nun einen neuen Ort, um bei gutem Wetter draußen zu sitzen. Hergestellt wurden Bank und Tisch auf Initiative des Vereins „Ankommen“.

„Ein Platz zum Ankommen e.V.“ – dieser eingefräste Spruch in der Tischplatte der hölzernen Picknickbank ist im doppelten Sinn zu verstehen. Die Erkelenzer Flüchtlingshilfe „Ankommen“ hat eine neue Sitzgelegenheit für den künftigen Spielplatz an der Flüchtlingsunterkunft in Neuhaus gespendet. Für stabilen und sicheren Stand hat die Stadt Erkelenz gesorgt. „So etwas hat dringend gefehlt“, sagt die Vereinsvorsitzende Andrea Ludwigs-Spalink. „Hoffentlich gibt es noch ein paar sonnige Herbsttage. Zumindest ist die Sitzgruppe wetterfest.“