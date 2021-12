Einblicke ins Politgeschäft : Heimatverein besucht Abgeordnete

Die Delegation des Heimatvereins mit den Abgeordneten Thomas Schnelle und Stefan Lenzen (r.) im Foyer des Landtags. Foto: Heimatverein

Erkelenz Die Heinsberger Landtagsabgeordneten Stefan Lenzen (FDP) und Thomas Schnelle (CDU) haben einige Mitglieder des Heimatvereins der Erkelenzer Lande in den Düsseldorfer Landtag eingeladen. Eine Vereinsdelegation ist der Einladung gefolgt und konnte ihre Fragen und Anregungen an die Abgeordneten der NRW-Koalition richten, um so einen Einblick in ihre Arbeit zu erhalten.

Für ein Thema interessierten sich die Besucher ganz besonders – und zwar wenig überraschend für den Umgang mit der aktuellen pandemischen Lage. In einer solchen Situation sei es laut Schnelle und Lenzen eine besondere Herausforderung, die verschiedenen Meinungen und Positionen abzuwägen. Zudem würden vor diesem Hintergrund getroffene Entscheidungen niemals jeden zufriedenstellen können.

Im Hinblick auf kommende Maßnahmen positionierten sich die Landtagsabgeordneten ganz klar und sprachen sich deutlich gegen einen erneuten Lockdown aus. Zugleich darf das Gesundheitssystem nicht überlastet und besonders vulnerable Personen müssen geschützt werden. „Denjenigen, die sich solidarisch verhalten und die Regeln ernst nehmen, dürfen keinesfalls neue Ausgangs- oder Kontaktbeschränkungen auferlegt werden“, stellt Lenzen klar.

Der Schlüssel zur Abmilderung der kommenden Welle liege seiner Meinung nach weiterhin beim Impfen und Testen. „Wir wollen, dass Schulen, Kitas, Handel, Gastronomie und Veranstaltungen zumindest für alle Geimpften und Genesenen auch weiterhin möglich bleiben und das gesellschaftliche Zusammenleben nicht erneut in einem solchen Umfang wie im letzten Jahr beschnitten wird“, erklärte der CDU-Landtagsabgeordnete Schnelle.

Mit 3G, 2G und der freiwilligen 2G-plus-Regel könne man somit bereits weitaus differenzierter auf das aktuelle Infektionsgeschehen reagieren. (RP)

