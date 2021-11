Defibrillator am MKG in Wegberg : Neuer Lebensretter für das Gymnasium

Defibrillator am MKG in Wegberg

Wegberg Der neue automatisierte externe Defibrillator – kurz AED – ersetzt das alte Gerät von 2011, das unter dem damaligen Schulleiter Willy Meersmann beschafft werden konnte.

Dank eines damaligen Sponsorings der Rheinland-Versicherung und in Kooperation mit der Herzsportabteilung des TuS 1900 Wegberg. Wie der Vorgänger hängt das neue Gerät frei zugänglich im Pädagogischen Zentrum des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums (MKG) – als größte Schule im Stadtgebiet hat der Defibrillator hier seinen Hauptstandort. Er ist aber für den Einsatz in allen vier Schulen des Wegberger Schulzentrums gedacht.

Der Förderverein erklärte sich daraufhin einstimmig bereit, die Mittel in Höhe von rund 2000 Euro für den neuen Defibrillator bereitzustellen. „Das war für uns eine ganz einfache Entscheidung“, sagte Helene Kyrieleis, Vorsitzende des Fördervereins. Zwar sei das alte Gerät in zehn Jahren bloß einmal zum Einsatz gekommen, aber der betroffenen Mutter habe der Defibrillator bei einer Elternversammlung in der Schule vermutlich das Leben gerettet.