Mönchengladbach Für ihre langjährige Tätigkeit wurde Manuela Brülls nun als Dankeszeichen und Wertschätzung ihrer Treue das Kronenkreuz in Gold der Diakonie verliehen.

Manuela Brülls ist seit einem Vierteljahrhundert für die Gäste des Café Pflaster an der Brucknerallee im Einsatz. Als examinierte Krankenschwester kümmert sie sich um die Belange von Menschen, die wohnungslos sind oder denen Obdachlosigkeit droht, die an Suchterkrankungen leiden oder psychisch auffällig sind. Sie versorgt sie und steht mit ihnen in regelmäßigem Kontakt. Für ihre langjährige Tätigkeit wurde Manuela Brülls nun als Zeichen des Dankes und Wertschätzung ihrer Treue das Kronenkreuz in Gold der Diakonie verliehen.