Überraschung an Erkelenzer Kita Am Hagelkreuz : Herz aus bunten Steinen für Erzieherinnen

Überraschung an Erkelenzer Kita Am Hagelkreuz

Erkelenz Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen: Die Kinder der städtischen Kita-Einrichtung am Hagelkreuz waren kreativ und haben für ein Herz aus bunten Steinen gesorgt. Geschenkt haben sie es den Erzieherinnen.

Ein besonderes Zeichen haben die Kinder und Eltern der städtischen Kita Am Hagelkreuz gesetzt: Mit einem Herz aus bunten Steinen wurden die Erzieherinnen überrascht. Damit wollen sie Freundschaft, Hoffnung und Lebensfreude symbolisieren in einer Zeit, in der sich vieles um Ängste, Sorgen und Einschränkungen dreht.

Die anhaltende Schließung aller Kitas mit Ausnahme der Notbetreuung ist für Familien mit vielen Herausforderungen und Emotionen verbunden. Doch auch in dieser schwierigen Phase von Verzicht auf Alltagsrituale gibt es schöne Zeichen. Ein solches Zeichen haben die Kinder und Eltern des städtischen Kindergartens Am Hagelkreuz gesetzt. Alle Kinder zu Hause wurden vom Elternrat aufgefordert, einen Stein bunt zu bemalen. Regenbögen, bunte Farben, Symbole der Kindergartengruppen, Namen – all das ziert die Steine, die dann von den kleinen Künstlern in Herzform vor der Eingangstür der Einrichtung abgelegt wurden.