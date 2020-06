Kooperation mit Wegberger Fleischerei : 100 kuschelige Teddys für Kinder in Not

Die Kunden der Fleischerei Kohlen übernehmen die Patenschaft über 100 Tröstebären für Kinder in Not. Joachim Bobert (vorne, Mitte) vom Martinskomitee Harbeck-Berg übergab die Patenschaftsurkunde der Deutschen Teddy-Stiftung an Heinz Kohlen (vorne, links). Im Namen der Kinder bedanken sich alle Beteiligten bei den Spendern. Foto: Martinskomitee Harbeck-Berg