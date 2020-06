Puppenspieler Christoph Stüttgen auf Youtube : Online-Märchen für Hückelhovener Kinder

Christoph Stüttgen ist schon seit Jahrzehnten mit einem Kasperkoffer unterwegs. In der Corona-Krise hat er ein Märchen für Hückelhovener Kinder in einem Youtube-Kanal aufbereitet (Symbolfoto). Foto: Hertgen, Nico (hn - )/Hertgen, Nico (hn-)

Hückelhoven Was ist da los in der Märchenwelt von Fee und Hase? Puppenspieler Christoph Stüttgen klärt auf – und zwar online über den Yotube-Kanal der Volksbank Mönchengladbach statt auf der Bühne in der Hückelhovener Aula.

Zuschauer vor Ort gab es zwar nicht, trotzdem will der Puppenspieler Christoph Stüttgen mit den Märchen, die er in der Aula gespielt hat, viele Kinder aus Hückelhoven und Umgebung erreichen. Gemeinsam mit dem Stadtmarketing und der Volksbank Mönchengladbach hat der Künstler mit seinem Kasperkoffer das Märchen „Die Fee und der Hase“ nachgespielt. Zu sehen ist es auf dem Youtube-Kanal der Volksbank Mönchengladbach.

Die Geschichte hat es in sich, denn Kasper ist diesmal auf der Suche nach einem verschwundenen Schloss. Ob er es findet und was er bei der Suche alles erlebt, kann jeder von zu Hause aus miterleben.

„Mit der Aktion wollen wir in diesen schwierigen Zeiten für kurzweilige Unterhaltung sorgen“, sagte Volksbank-Vorstand Veit Luxem. Neben der Unterhaltung sei das Angebot auch als Zeichen zu verstehen, dass man in diesen ungewöhnlichen Zeiten ein Stück Normalität schaffen kann.

Auch der Hückelhovener Bürgermeister Bernd Jansen zeigte sich angetan von der Idee. „Das ist eine willkommene Abwechslung für Kinder, Eltern und Großeltern gleichermaßen.“ Christoph Stüttgen ist mit seinen Märchen bereits seit 45 Jahren in der Region unterwegs. Zu seinen regelmäßigen Anlaufstationen gehört auch die Mönchengladbacher Volksbank.

(cpas)