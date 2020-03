Ratheim : Gesamtschule mit Woche der Reanimation

Ratheim Zum ersten Mal veranstaltete die Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule eine „Woche der Reanimation“. Gerade das Auftreten des COVID-19 (Coronavirus) im Kreisgebiet Heinsberg hat gezeigt, wie wichtig eine Sensibilisierung für gesundheitliche Fragen in der Schule und in der ganzen Gesellschaft ist.

Dies wurde durch die Ansteckungsgefahr und die teils schlimmen Verläufe der Erkrankung in das Bewusstsein der Menschen gehoben. Wenigen ist jedoch bewusst, dass In Deutschland pro Jahr 45.000 Menschen an einem plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand versterben. „Wenn mehr Menschen unverzüglich Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten würden, könnten sich die Überlebenschancen der Patientinnen und Patienten verdoppeln bis verdreifachen“, so das Plädoyer der organisatorisch verantwortlichen Lehrerin Karima Rösgen von der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule in Ratheim.