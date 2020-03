Wassenberg : Musikerjugend tauscht Instrumente gegen Schlittschuhe

Die Jugend des Musikvereins Eintracht Birgelen war am Wochenende in Grefrath Schlittschuh laufen. Foto: Michelle Kämpfer

Wassenberg Am Wochenende ging es für die Jugend des Musikvereins Eintracht Birgelen zum Schlittschuhlaufen nach Grefrath. Dieser Ausflug ins dortige Eissportzentrum hat mittlerweile als erstes nicht-musikalisches Event des Jahres einen festen Platz im Vereinskalender und ist immer wieder ein besonderes Vergnügen.

Somit traf sich die Gruppe am Samstagmorgen in Birgelen und machte sich auf in Richtung Eissportzentrum Grefrath. Nachdem alle ihre Schlittschuhe erhalten hatten, ging es aufs Eis. „Während manche schon sicher ihre Runden drehten, benötigte der eine oder andere noch eine helfende Hand, um auf seinen Schlittschuhen stehen zu bleiben“, erzählt Michelle Kämpfer. „Letztendlich lief aber alles glatt.“ Nach einigen Stunden auf dem Eis seien die Jugendlichen nach viel Bewegung an der frischen Luft ausgepowert und zufrieden nach Hause zurückgekehrt.