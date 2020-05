Eröffnung im Januar : Schon 30 Anmeldungen für Stepke-Kita in Hochstraß

Moers Die neue Einrichtung an der Taubenstraße in Moers bietet insgesamt 88 Plätze. Die Eröffnung ist für Januar geplant.

Der Rohbau an der Taubenstraße ist fast fertig. „Normalerweise würden wir jetzt Richtfest feiern“, sagt Frauke Schittek von der Regionalleitung NRW West der Stepke-Kitas. Aber wegen der Corona-Pandemie fällt das Richtfest aus. Im Januar will der bundesweit tätige Träger seine erste Kindertagesstätte in Moers eröffnen. Das Interesse ist groß. 30 Anmeldungen lagen am Dienstag, nur einen Tag nach Start des Anmeldeverfahrens, bereits vor. „Wir sind eben etwas ganz Besonderes“, freute sich Schittek.

„Sinneszauber“ lautet der Name der Kita im neuen Wohnpark Taubenstraße in Hochstraß. Die Deutsche Reihenhaus AG errichtet dort, auf dem ehemaligen Areal der RAG-Schule, Einfamilienhäuser. Die Kindertagesstätte wird insgesamt 88 Plätze bieten: 68 für Kinder ab drei Jahren, darüber hinaus 20 U3-Plätze. Die Step Kids Education GmbH, kurz Stepke, hat ihren Sitz in Berlin. Sie betreibt derzeit 20 Einrichtungen in Deutschland. „Wir expandieren sehr stark“, sagte Frauke Schittek. Bremen, Duisburg, Kerpen und Wachtberg nennt das Unternehmen auf seiner Internetseite des Unternehmens als geplante neue Standorte. Und auch in Moers sei neben der Kita in Hochstraß eine weitere geplant, sagte Schittek. Und zwar am Rand der Innenstadt, an der Gabelsberger Straße, dem früheren Sitz der Zentrale des Kirchenkreises Moers.