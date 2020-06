Erkelenz : Verein „Ankommen“ verteilt Anti-Corona-Packs

Erkelenz In Erkelenz kümmert sich der Verein „Ankommen“ um Flüchtlinge. Die Mitglieder des Vorstandes sind derzeit unterwegs, um diese Menschen mit Anti-Corona-Packs auszustatten. Sie enthalten vor allem Hygieneartikel.

„Nachdem unsere Schutzmasken-Aktion so gut angenommen wurde, möchten wir die Bewohner jetzt dabei unterstützen, die hygienischen Sicherheitsstandards auch in den Unterkünften trotz des engen Zusammenlebens zu gewährleisten“, sagt Brigitte Grünewald in ihrer Funktion als zweite Vorsitzende des Vereins „Ankommen“. Zusammen mit Kassiererin Karin Salentin hat sie das Frauen-, das Männer- und das Familienhaus im Erkelenzer Ortsteil Neuhaus versorgt. Gleichzeitig verteilen die Flüchtlingshelfer Plastikboxen, in denen angebrochene Lebensmittelverpackungen verschlossen aufbewahrt werden können, um Vorratsschädlinge fernzuhalten. Insgesamt bedient der Verein knapp 180 Menschen.