Titelgewinn in Skopje : Erkelenzer gewinnen Hip-Hop-EM

Erkelenz Die Mannschaft von Marvin Conens Tanzschule The Crew sammelte noch weitere Titel. Im Oktober steht dann die Weltmeisterschaft in Graz auf dem Programm.

In der nächsten Kategorie startete die Smallgroup Secret. Sie ließen es sich nicht nehmen, sich den Titel des Vizemeisters zu sichern. Bei den Erwachsenen-Formationen ging für The Crew die 21-köpfige Truppe Privacy an den Start. Es war auch ihre erste Deutsche Meisterschaft, die Gruppe wurde im letzten Jahr erst gegründet. Und sie räumten sofort den sensationellen 3. Platz ab. Die Freude war riesig. Genau wie bei Greta Kuchem und Ina Fertich, die als Junioren-Duo antraten und ebenfalls den Pokal als Drittplatzierte mit nach Hause nehmen konnten.

Alle hätten auch Anfang Juli in Nordmazedonien bei der Europameisterschaft antreten können. Aber aus organisatorischen Gründen reiste nur eine ganz kleine Auswahl aus Erkelenz an. Hier musste man sich mit hervorragenden Tänzerinnen und Tänzern aus 21 Nationen messen. Marvin und Celine kämpften sich von Runde zu Runde, immer heftig am Limit, und standen tatsächlich nach 16 Runden im Finale. Und bei der Siegerehrung kannte der Jubel keine Grenzen: Celine und Marvin holten sich den Titel des IDO-Europameisters. „Es wird langsam eng auf dem Pokal-Regal in der Tanzsportschule. Alleine in diesem Jahr kamen schon 16 Trophäen hinzu. Und man darf gespannt sein, was die Weltmeisterschaft im Oktober noch so bringen wird“, sagt Conen voller Stolz.